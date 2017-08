Bonucci, Buffon e Dybala in lizza per il premio The Best, che verrà assegnato in autunno: la FIFA ha reso nota la lista dei 24 candidati per il premio di giocatore dell'anno, nato dopo la scissione da France Football, per il quale i tifosi hanno ancora la possibilità di votare fino al 7 settembre. Immancabili le stelle Ronaldo, Messi e Neymar, presenti però anche i tre 'italiani' nell'elenco. La lista completa (la valutazione delle prestazioni va dal 20 novembre 2016 al 2 luglio 2017):



Portieri: Buffon (Juve), Neuer (Bayern Monaco), Navas (Real Madrid).



Difensori: Bonucci (Juve), Carvajal, Marcelo e Sergio Ramos (Real Madrid).



Centrocampisti: Hazard e Kanté (Chelsea), Kroos e Modric (Real Madrid), Iniesta (Barcellona), Vidal (Bayern Monaco).



Attaccanti: Aubameyang (Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Dybala (Juve), Griezmann (Atletico Madrid), Ibrahimovic (Manchester United), Kane (Tottenham), Lewandowski (Bayern Monaco), Messi, Neymar e Suarez (Barcellona), Sanchez (Arsenal).



ALLENATORI - Non solo giocatori però, diramato anche l'elenco dei tecnici e ci sono due italiani per la categoria: Allegri alla guida della Juve e Conte campione in Premier col Chelsea. La lista: Allegri (Juve), Conte (Chelsea), Luis Enrique (Barcellona), Guardiola (Manchester City), Jardim (Monaco), Low (Germania), Mourinho (Manchester United), Pochettino (Tottenham), Simeone (Atletico Madrid), Tite (Brasile), Zidane (Real Madrid).