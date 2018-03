Maurizio Stirpe (presidente del Frosinone), Davide Nicola (allenatore ex Crotone) e Fabio Quagliarella (attaccante della Sampdoria) sono i vincitori, nelle rispettive categorie (dirigenti di società, allenatori e calciatori), della XVI edizione del Premio Nazionale "Giuseppe Prisco" alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva.



Il Premio Speciale di Giornalismo "Nando Martellini", quest’anno alla sua XIV edizione, è stato invece attribuito alla giornalista del Corriere della Sera, Gaia Piccardi.

Lo ha stabilito l’apposita giuria, unica per entrambi i premi, presieduta da Sergio Zavoli e composta da Italo Cucci, Gianni Mura, Gian Paolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D’Amico e coordinata dall’imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del Comitato organizzatore.



Sempre la commissione, d’intesa con il presidente del Comitato organizzatore Marcello Zaccagnini, ha deciso di attribuire il “Premio Speciale della Giuria” al Presidente del CONI, Giovanni Malagò.



La stessa Commissione, infine, accogliendo la proposta dell’USSI – Gruppo Abruzzese Giornalisti Sportivi, ha conferito uno specifico e altrettanto importante riconoscimento alla giornalista Mila Cantagallo, collaboratrice di Rete8 che sarà premiata, per la circostanza, con l’opera inedita Games 13 ideata in memoria di Davide Astori e realizzata dall’artista Ester Crocetta.

La cerimonia di premiazione si svolgerà alle ore 11 di lunedì 14 maggio 2018, al Teatro Marrucino di Chieti e sarà condotta da Stanislao Liberatore.