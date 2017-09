Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ali Safak Ozturk, presidente dell'Antalyasport fa sapere come "l'obiettivo è arrivare ai livelli del Barcellona. Per farlo, serve un allenatore di carattere, dalla forte personalità. Uno come Antonio Conte. Leonardo avrà il difficile compito di entrare in confidenza con l'ambiente. Dobbiamo iniziare a ottenere buoni risultati in patria, ma economicamente non possiamo competere con i colossi del calcio turco. L'esempio da seguire è quello dell'Atalanta, che punta molto sui giovani".