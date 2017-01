Il presidente dell'Ascoli Francesco Bellini ha commentato la chiusura dell'affare che porterà Riccardo Orsolini alla Juventus. Queste le sue parole a Gianlucadimarzio.com: "E' stato un affare per tutti: noi siamo orgogliosi del fatto che una big di Serie A abbia mostrato interesse verso un nostro giocatore, in quanto ciò spiega quanto di buono stiamo facendo. Su Orsolini, tra l'altro c'erano anche Milan, Inter e Atalanta, ma la Juventus è stata che la società che ha spinto di più per averlo".

ORSOLINI HA VOLUTO LA JUVE – "Trovare l'intesa – prosegue Bellini – non è stato difficile: appena i bianconeri hanno presentato l'offerta, infatti, Orsolini non ci ha pensato due volte. Giustamente, aggiungerei: Riccardo ha avuto l'occasione di mettersi in luce qui ed ora è pronto per andare a farsi le ossa in una piazza ben più prestigiosa. Stiamo parlando di un ragazzo dotato di indiscutibili qualità tecniche e fisiche ma che, a mio parere, soprattutto grazie al lavoro e ai sacrifici in allenamento è cresciuto così tanto: insomma, è un giovane con la testa apposto, con un carattere semplice e di cui siamo orgogliosi".

JUVE, LA SECONDA SQUADRA - Il presidente ascolano, infine, ha raccontato come neanche per lui la cessione di Orsolini sia stata fatta a malincuore: "Sono tifoso della Juventus sin da bambino: ora sono il presidente dell'Ascoli e dunque la mia testa è concentrata su questa società, ma quando ho tempo seguo sempre le partite della Vecchia Signora".