Josu Urrutia, presidente dell'Athletic Bilbao, parla in conferenza stampa di Kepa Arrizabalaga, portiere del club basco, accostato al Real Madrid nelle ultime settimane: "Riguardo a Kepa non c'è stato alcun tipo approccio, siamo coscienti dei rumors, ma non abbiamo notizia dall'agente riguardo offerte. Bisogna andare e pagare la clausola. Siamo coscienti di cosa si dice in giro, ma finchè il ragazzo non ci dice che non ha intenzione di rinnovare, dobbiamo essere positivi. Noi vogliamo che resti qui e spero valga lo stesso anche per Kepa".