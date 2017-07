Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha annunciato ieri un doppio colpo da parte del club campano ai microfoni di Ottochannel tv: "Aspettiamo in ritiro D'Alessandro col quale abbiamo chiuso definitivamente l'accordo sia con la società che con l'operatore e il ragazzo dovrebbe essere qua nella giornata di domani (oggi, ndr). Martedì, dopo le visite mediche di idoneità dovrebbe raggiungerci Cataldi, centrocampista della Lazio e della Nazionale, per il quale 10 minuti fa (l'intervista è stata rilasciata intorno alle 23 di ieri sera) ho definito con la società biancazzurra il trasferimento. Arrivano tutti e due in prestito oneroso con diritto di riscatto per il Benevento. Questa è la testimonianza che noi stiamo costruendo un progetto, non stiamo prendendo dei calciatori per essere una meteora. Sono ragazzi che devono essere la base per una società che quest'anno dovrà cambiare 17-18 giocatori per creare la struttura per il prossimo anno in serie A, per puntare non a competere con i big, ma a dei campionati sullo stile del Sassuolo, Chievo, Udinese, società medie che danno il loro contributo al calcio italiano".