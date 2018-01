Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha annunciato ufficialmente l'inizio della trattativa con il Napoli per la cessione di Amato Ciciretti, esterno d'attacco classe '93 che piace molto a Maurizio Sarri: "Ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti".



PARLA VIGORITO - Il presidente poi prosegue con queste parole, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Crc: "Non ho avuto ancora contatti con il presidente De Laurentiis: è possibile che il Napoli voglia tesserare Ciciretti a parametro zero per il mese di giugno ma al momento non sento di escludere la possibilità di essere contattato per ricevere una proposta già per questa sessione di gennaio. Voglio anche ribadire che i rapporti tra il Benevento ed il Napoli sono distesi e sereni, anche considerando le parole pronunciate proprio ieri sera da Aurelio. Non ho mai ostacolato la trattativa tra Ciciretti ed il Napoli e mai lo farò perché i giovani hanno il diritto di volare, ma non chiederò mai nulla al Napoli a gennaio per non perderlo a parametro zero. Dopo le attestazioni di stima, a parti invertite, avrei chiamato la società detentrice del cartellino, ma non è accaduto e se non accadrà, non sarò io ad interrompere il silenzio. Tre anni fa chiesi a Giuntoli di fare il direttore sportivo del Benevento: ci incontrammo a Napoli nei miei uffici. Lui era il direttore sportivo del Carpi e gli dissi che se le cose fossero andate in un certo modo lo avrei richiamato. Conosco bene Giuntoli quindi l’approccio a Ciciretti senza chiamare il Benevento non è ortodosso, ma in linea e coerente con il mondo del calcio a cui partecipo ma non vi appartengo."