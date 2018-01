Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato a Radio Crc del mercato delle Streghe: "Campionato? Fare peggio non sarebbe semplice, abbiamo già fatto tanti record negativi ed è su questo ragionamento che appoggio le mie idee. Negli scontri diretti con le squadre che sono coinvolte come noi nella lotta salvezza non abbiamo mai mollato per cui non credo che il Benevento meriti questa classifica e questa consapevolezza mi fa essere speranzoso. Poi, la società ci sta mentendo tanto impegno prendendo persone carismatiche che siano disposte a lottare e infine c’è il nostro pubblico che ci sta incoraggiando non poco. Sono questi gli elementi che servono nel calcio, noi li abbiamo, poi non so se saranno sufficienti. Ad oggi abbiamo preso 3 calciatori, Billong, Guilherme e abbiamo definito dopo una serie infinite di vicissitudini, il prestito di Sandro. Sono in ballo altre trattative, almeno altri due o tre calciatori sono nel mirino che porteranno una ventata di aria fresca. Kurtic? Abbiamo fatto una chiacchierata io e Percassi. Il calciatore dovrà accettare una realtà in cui si gioca a pallone col coltello dei denti. Da qui alla fine della stagione faremo un campionato diverso anche nell’approccio alle partite. I miei hanno rinunciato ai giorni di riposo e sono segnali forti che arrivano da uno spogliatoio. Abbiamo poche possibilità di salvarci, ma non attenzione a non confonderci, perché non dobbiamo rinunciarci. Sepe? Ho avuto qualche perplessità su Belec e non sulle sue capacità, ma sulla sua volontà, ma ha più volte detto che non abbandona la nave per cui prendere un altro portiere non è una priorità. Ho parlato con De Laurentiis di Pavoletti, ma il fatto che non abbia un direttore sportivo, non significa che i direttori sportivi non mi possano chiamare, oltretutto Giuntoli lo conosco bene. Tre anni fa chiesi a Giuntoli di fare il direttore sportivo del Benevento: ci incontrammo a Napoli nei miei uffici. Lui era il direttore sportivo del Carpi e gli dissi che se le cose fossero andate in un certo modo lo avrei richiamato. Benevento-Sampdoria? Andrei a giocare la partita da centravanti se avessi qualche anno in meno. Speriamo che Quagliarella sia un po' distratto visto che sta vivendo una seconda giovinezza".