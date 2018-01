Oreste Vigorito, presidente del Benevento, parla a Otto Pagine del mercato di gennaio che attene le Streghe: "Arriveranno altri tre calciatori, uno poteva arrivare oggi ma non siamo riusciti a chiudere. Un emissario andrà in Turchia per chiudere da vicino cosa non siamo riusciti a fare da lontano. Sandro? Abbiamo avuto due giorni di visite mediche che dovevano servire come integrazione. Sandro mi ha confessato che è rimasto affascinato da tutto. Nel futuro vede il Benevento abbiamo un'opzione per rilevarlo e farlo diventare definitivamente giocatore del Benevento".