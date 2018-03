Il Presidente della Chapecoense Plinio David de Nes Filho ha parlato a FirenzeViola.it del lutto di Astori e del dramma vissuto dalla propria società: "Siamo davvero dispiaciuti per quanto accaduto ad Astori e alla Fiorentina. Una vita umana si è interrotta, lasciandoci repentinamente. Non è facile spiegare come si possa superare un lutto, ma credo che ogni perdita resti in qualche modo dentro di noi e venga ricordata per sempre, rendendoci più forti e consapevoli del valore di quello che facciamo ogni giorno"