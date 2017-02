Sul progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle ha preso la parola anche il Codacons che attraverso le parole del presidente Carlo Rienzi attacca duramente sia il progetto presentato dalla società giallorossa, sia il sindaco Raggi: "Sappiamo che, dallo scorso dicembre, il sindaco Virginia Raggi e la Commissione Urbanistica di Roma Capitale sono in possesso di un parere legale che attesterebbe l'illegittimità del progetto di Tor di Valle. Un documento redatto dallo Studio Legale Mobrici, da cui emerge come il soggetto proponente non sia una società sportiva (a differenza di quanto prevede la legge), ma una società con fini immobiliari".



IL PARERE LEGALE - "Come si legge nel parere legale dello Studio i due soggetti proponenti sono la Eurnova S.p.A. e AS Roma SPV LLC. La prima, società proprietaria del terreno di Tor di Valle, facente parte del Gruppo Parsitalia, dedita al settore dello sviluppo immobiliare, la seconda, società registrata nel Delaware (Stati Uniti) la cui compagine sociale gode di una forte protezione della privacy, il cui amministratore delegato risulta essere James J. Pallotta il cui oggetto sociale non è l’esercizio dell’attività sportiva. AS Roma SPV LLC è una società di cartolarizzazione del credito, la sigla S.P.V. deriva dalla lingua inglese e significa Special Purpose Vehicle ovvero società veicolo. Il proprietario del nuovo impianto non sarà quindi la AS Roma S.p.A., bensì la controllante della società sportiva AS ROMA SPV LLC il cui oggetto sociale non è quello dell’esercizio dell’attività sportiva, tutt'altro la vocazione di questa società è quello della cartolarizzazione del credito".