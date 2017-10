Il Presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato un'intervista a FirenzeViola.it, dove parla di Vincent Laurini, ceduto in estate alla Fiorentina, con cui sta ben figurando: "Sono molto contento per lui perché alla fine questo è il momento cruciale della sua carriera, un giocatore che si è costruito e cresciuto anno dopo anno. Ed è una soddisfazione per me vedere che un giocatore dell'Empoli faccia bene in una piazza prestigiosa ed esigente come quella di Firenze. Aspettiamo la primavera per tracciare un vero bilancio però perché ha giocato cinque partite e a Firenze siete abituati ad esaltarvi o a deprimervi facilmente (ride, ndr) ma per ora siamo tutti soddisfatti di lui, giocatore, Empoli e Fiorentina. Il 13 agosto il giocatore era della Sampdoria, il 29 lo ha preso la Fiorentina; cos'è successo? Era tutto il mese che la Sampdoria ci chiedeva Laurini e per noi andava bene ma probabilmente volevano abbassare il prezzo aspettando l'ultimo o penultimo giorno di mercato per prenderlo. Poi si è mosso Pantaleo e siamo rimasti contenti sia io che il procuratore che il giocatore perciò in 12 ore si è chiuso l'affare da noi ritenuto prestigioso. Ben inteso, nulla contro i dirigenti doriani o Giampolo, che tra l'altro è stato un nostro allenatore e so che avrebbe gradito avere il giocatore, ma hanno aspettato troppo".