Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, parla a PrimoCanale del campionato che sta disputando il club ligure: "La sconfitta contro l'Empoli? Non l'ho digerita. Ci siamo giocati il primato, non ce l'abbiamo fatta. Non parlo mai di arbitri, mi limito a dire che gare per il primo posto normalmente non si dovrebbero affidare a giovani arbitri che, come tutti i giovani, possono fare qualche errore. Il gioco diverte, io non avevo dubbi. Ho fatto una scommessa importante su Castorina ma è stata una scommessa ragionata. Con lui ho lavorato, prima da calciatore e poi da allenatore, per dieci anni. So perfettamente chi è Paolo Castorina, i suoi meriti e il suo valore. Secondo me darà delle grandi soddisfazioni all'Entella. Abbiamo fatto una squadra molto forte. E' la più forte Entella. Al di là della vicenda di Ciccio Caputo, i giocatori che sono in rosa quest'anno sono fortissimi e si vede perché finalmente dopo due mesi di lavoro comune l'amalgama inizia a funzionare e il gioco si vede. Si vede la filosofia dello stile Entella, la vicenda di Catellani si iscrive perfettamente in una visione del calcio che abbiamo che è un po' diversa dalle solite. Noi siamo legati alla qualità del nostro gruppo dirigente e nella qualità del nostro staff. Catellani, anche se era da poco con noi, per le sue caratteristiche di intelligenza, umanità e comunicazione è uno di noi. Lo abbiamo reclutato al volo e farà molto bene".