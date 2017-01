Suning non si ferma. Dopo aver acquistato il Jiangsu e l'Inter, ora il gruppo cinese vuole continuare a investire nel mondo del calcio. Nei giorni scorsi in Belgio avevano parlato di trattativa quasi chiusa per l'acquisto del Royal Excel Mouscron, club belga attualmente ultimo in classifica e salvato lo scorso anno dal fallimento da Pini Zahavi e Fali Ramadani. Zhang Jindong è pronto però a investire anche in Portogallo, nel Gil Vicente.



'TRATTATIVE A BUON PUNTO' - A confermare il prossimo acquisto è stato l'attuale presidente del club portoghese, Antonio Fiusa, a O Jogo: "Le trattative sono a buon punto. Stiamo negoziando e siamo sulla buona strada, ma ancora non abbiamo messo nero su bianco". Un'acquisizione che permetterà di crescere anche all'Inter, che potrà mandare i suoi giovani a fare esperienza in altri campionati europei.