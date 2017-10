Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas è intervenuto al programma "Team Duga" su RMC e si è espresso così sulla fantomatica possibilità di affidare la panchina della squadra a Carlo Ancelotti, fresco di esonero dal Bayern Monaco: "Ovviamente sarebbe un'opzione per il futuro, ma non credo che lui sia disponibile a valutarla e comunque non cerco un nuovo allenatore. Inoltre, credo che abbia già scelto la sua prossima squadra, ma non dirò di più...".