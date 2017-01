Niente Roma per Morgan Sanson, il presidente del Montpellier Louis Nicollin conferma a Midi Libre che il centrocampista si avvicina al Marsiglia: "Non posso negargli di andare in un grande club dove può triplicare il suo stipendio. E il Marsiglia è un grande club. Farà una carriera come quella di Deschamps o Desailly, tempo due o tre anni e andrà all'estero. Troveremo un accordo con il Marsiglia, voglio 15 milioni di euro ma se Laurent, mio figlio, farà un buon affare, allora partirà".