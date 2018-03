Il presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivere, conferma a RMC Sport che Mario Balotelli probabilmente lascerà il club: "Sarà difficile trattenerlo. E' con noi da due stagioni ed è cresciuto molto tra la prima e la seconda. Certamente, Nizza è stato un buon trampolino di lancio. E' più probabile una sua partenza di una sua permanenza, ma non abbiamo ancora parlato con Mario o il suo agente Mino Raiola. Ma lo farò. Lui via a zero? No, abbiamo un contratto ed è un accordo scritto. Chi vuole Mario, dovrà pagare. Spero che le cose che ci siamo detti verranno rispettate".