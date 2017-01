Pescara scatenato, dopo Stendardo ecco Cerri dalla Juventus. La conferma arriva dal presidente Sebastiani: "Cerri si allena già da noi, arriva in prestito dalla Juve. Sia lui che Thiam sono due operazioni condotte dal direttore Leone. Su quest'ultimo ne stiamo parlando con l'agente per trovare accordo definitivo. Per Bovo siamo a buon punto, ma fino a quando non ci sono le firme...'