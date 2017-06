Lo sport e il calcio come forma di riscatto sociale, per realizzare un sogno. Mamadou Coulibaly per provarci ha preso un barcone dal Senegal, insieme a tanti migranti. E' arrivato in Abruzzo, accolto in una casa-famiglia a Montepagano. Arriva la chiamata del Pescara, Zeman lo lancia in serie A dove colleziona 10 presenze. Non male per un classe 1999, tanto da suscitare l'interesse di molte squadre importanti di serie A. Calciomercato.com ne ha parlato in esclusiva con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani.



Presidente, avete incontrato il Milan qualche giorno fa vero?

'Si, è vero. Ma non a Casa Milan (ride ndr).



Oggetto della discussione il futuro di Mamadou Coulibaly: i rossoneri sono interessati?

'Abbiamo parlato con loro del ragazzo, c'è interesse ma così come per almeno altre cinque o sei società. Sono tutte discussioni poco concrete al momento, si fanno delle valutazioni, dei pour parler. Il giocatore ha tanti estimatori e tra questi anche i rossoneri'.



Tra questi la Juve, c'è stato un contatto qualche settimana fa...

'Non posso smentire, con la Juventus i rapporti sono ottimi e si è parlato anche di Mama. Ma ci sono anche due squadre straniere, il Genoa anche sta valutando se fare o meno un'offerta'.



L'idea sarebbe quella di cederlo ma con la condizione di tenerlo in prestito per una stagione, come fu con Caprari con l'Inter?

'In realtà no, perchè la Juventus ha cambiato idea su questo tipo di operazioni. Essendo un classe 1999 loro lo potrebbero acquistare e tenere, potrebbe fare la spola tra Prima squadra e Primavera in modo da conoscere bene l'ambiente, di crescere con loro. Stesso discorso per il Genoa che magari lo potrebbe inserire subito nella rosa senza cederlo in prestito'.



Il Pescara vuole tornare in serie A, dal Milan potrebbero arrivare l'attaccante Vido e il centrocampista Pessina?

'Li abbiamo richiesti, sono due giocatori che, per caratteristiche, ben si sposano con le idee di mister Zeman. E' un discorso aperto (potrebbe rientrare anche il giovane Del Sole che farebbe il percorso inverso ndr)'.



Per quanto riguarda Orsolini e Favilli sono due sogni destinati a rimanere tali?

'Credo proprio di sì, e' chiaro che sono due giocatori importanti, che possono piacere molto al Pescara. Orsolini giocherà sicuramente in serie A, in una squadra come l'Atalanta o il Sassuolo. Favilli invece merita un discorso a parte, è a meta tra Juventus e Ascoli e quest'ultimi vorranno tenere il ragazzo anche nella prossima stagione'.