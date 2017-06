L'Inter sta per scatenarsi sul mercato in entrata dopo un mese stentato nel quale i tifosi hanno dovuto osservare Milan e Juventus fare colpi su colpi; i nerazzurri, oltre a Skriniar e Borja Valero che sono ormai ad un passo, hanno messo nel mirino Mamadou Coulibaly, centrocampista classe '99 del Pescara che ha già messo in mostra potenzialità importanti.



LA CONFERMA - A confermare che i nerazzurri sono ormai ad un passo dal giocatore ci ha pensato Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, che ha confermato a Rete8.it l'accordo ormai totale tra i due club: ''Ormai siamo d'accordo su tutto, ma il ragazzo non vuole giocare con la Primavera dopo aver assaporato la Serie A nella passata stagione''.