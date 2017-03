Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato a Sportitalia, tra le altre cose, del mercato e del futuro della società: " A gennaio abbiamo dato al tecnico più alternative in ogni ruolo mantenendo il gruppo compatto attorno al proprio mister. Vogliamo giocare per lottare per primeggiare, la classifica è l'espressione della nostra progettualità e della nostra voglia di fare. Non sempre le campagne acquisti faraoniche sono necessarie basta vedere cosa sta facendo la SPAL. Ho sempre detto che chi viene a Pisa trova un campo infuocato che è una delle nostre armi in più in vista degli scontri diretti che avremo in casa. Questo stadio dà un grande aiuto, una spinta, ai nostri giocatori. Gattuso? Ho detto più volte che non immagino un Pisa senza Gattuso, non so se anche lui immagina lo stesso, ma lui si trova molto bene nella piazza e con noi da quando siamo arrivati. Finché io sarò coinvolto in questo progetto, e per quanto mi riguarda, Gattuso resta a vita".