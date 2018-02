L'Inter fa sul serio per Lautaro Martinez e il viaggio in Argentina di Piero Ausilio porterà ad un incontro che potrebbe essere definitivo nella serata di oggi. Il presidente del Racing de Avellaneda, Victor Blanco, ha confermato l'incontro programmato per questa sera ai microfoni di Radio Rivadavia.



INCONTRO - "Stasera incontrerò gli emissari dell'Inter per parlare di Lautaro Martinez. La Serie A è un campionato che al giocatore piace".



CIFRA RECORD - "Oggi la clausola rescissoria del suo contratto è la base del suo valore. Cercheremo di fare in modo che la sua cessione sia la più alta nella storia del calcio in Argentina. C’è molta competizione tra i ragazzi delle giovanili qui al Racing e in questo senso Lautaro ha dimostrato il suo valore".



RIMANE UN ANNO? - "Sicuramente rimarrà fino a giugno, eventualmente tutto l'anno".