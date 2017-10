Il San Paulo sogna il ritorno in patria del figliol prodigo Ricardo Kakà. L'ex trequartista del Milan ha annunciato che non rinnoverà con Orlando e si è emozionato durnate l'ultima partita giocata. Come riportato dai media brasiliani il presidente del club Tricolor ha confermato: "Non c'è ancora nulla ma è possibile. È un giocatore che ha molto a che fare con la storia del Sao Paulo e se lui vorrà faremo tutto il possibile per riaverlo".