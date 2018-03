Gabriel Barbosa può rimanere al Santos fino al termine della prossima stagione e non tornare all'Inter nel corso della prossima estate. Il prestito di 6 mesi che ha riportato la punta brasiliana in patria fino a giungo può essere infatti prolungato di altri 12 mesi.



A riferirlo è il presidente del Peixe, José Carlos Peres, che parlando ai micorofni di Lance! in Brasile, non solo ha svelato l'esistenza di questa clausola, ma ha anche confermato che c'è la possibilità che questa sia esercitata: "Non è impossibile che resti per più tempo, può rimanere un altro anno in prestito. C’è una clausola nel contratto, sempre che entrambe le parti siano d’accordo".