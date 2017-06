Intervistato da A Tribuna in Brasile, il presidente del Santos, Modesto Roma ha confermato l'assenza di contatti ufficiali con l'Inter per Thiago Maia, ma ha aperto la porta per una trattativa: "14 milioni per Thiago Maia? Non so se lo venderei. Discutiamone, vediamo più in là. Se dicessi di sì o di no, non avrei più risposte da dare".