José Castro, presidente del Siviglia, ha parlato alla radio Onda Cero, soffermandosi anche sul futuro di Steven N'Zonzi, obiettivo della Juventus per il centrocampo: "Non mi risulta che N'Zonzi abbia un accordo con la Juve, né che ci sarà una trattativa questa settimana. Non abbiamo intenzione di cedere i nostri giocatori più importanti: partiranno solo per le clausole rescissorie. Jovetic? Non abbiamo ancora preso una decisione".