Così ha parlato il presidente del Siviglia, Josè Castro, in merito al clamoroso trasferimento di Vitolo all'Atletico Madrid dopo che, solo 48 ore prima, aveva provveduto a rinnovare il contratto con il club andaluso: "Più che arrabbiato sono indignato. Vitolo ha usato il Siviglia per ottenere più soldi. Ci ha lasciati molto male, ha fatto brutta figura non rispettando la parola data. Abbiamo fatto uno sforzo per farlo rimanere qui. Si è uno dei miei giorni peggiori. Non sono felice. Il Siviglia userà tutti i mezzi legali a sua disposizione per risolvere questo oltraggio."