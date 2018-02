Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha così parlato in zona mista allo stadio Paolo Mazza: ”Secondo tempo? Non mi aspettavo dopo un bellissimo primo tempo questa ripresa. La posizione in classifica si è aggravata".



ERRORI - “Ormai sta diventando una caratteristica di questa squadra. L'errore è di Grassi che non ha marcato chi doveva marcare. E' indescrivibile, non credo che una squadra che gioca contro il Milan può permettersi questi errori. La reazione è arrivata nel primo tempo, poi è arrivato il secondo gol che è assurdo e la squadra purtroppo si è smontata. Poi è arrivato anche il terzo gol, avrei dato uno scapaccione a Viviani, non si possono fare questi errori".



RIPRESA - “Nel secondo tempo ho visto brutti segnali, una squadra che dopo il secondo gol ha rallentato quasi consapevole della sconfitta".



SEMPLICI - "Secondo me mister Semplici continuerà qui. La squadra è con Semplici. Il primo tempo è stato all'altezza, al mister si può imputare qualcosa ma sono troppi gli errori dei singoli e le colpe vanno condivise".