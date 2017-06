Huw Jenkins, presidente dello Swansea, ha parlato di Sigurdsson, finito al centro delle voci di mercato: ''Non abbiamo ricevuto alcuna offerta. Ci piacerebbe tenere Gylfi e tutti i giocatori più importanti della squadra; non so quale sia il valore di Sigurdsson nel mercato di oggi: per noi non ha prezzo e faremo tutto quello che è in nostro potere per tenerlo''.