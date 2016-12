Un'altra scommessa presa da Calciomercato.com! Un altro colpo di Stefano Palmieri, il nostro esperto che ha azzeccato la sestina in questa giornata di serie B.



Cesena-Trapani 1 (quota 1.80)

Ascoli-Bari gol (1.75)

Carpi-Verona over 1.5 (1.38)

Entella-Novara over 1.5 (1.37)

Frosinone-Benevento over 1.5 (1.35)

Perugia-Latina over 1.5 (1.37)



La sestina vale 55 euro con 5 euro, escluso bonus.