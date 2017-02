Siamo lieti di comunicavi che Lunedì 6 Febbraio, alle17.30, presso la sala convegni del Museo del Calcio di Coverciano, Viale Aldo Palazzeschi 20 - 50135 Firenze, si terrà la presentazione del libro di Fryderyk Ognissanti-Zmijski: Il Manuale per l’istruttore di Calcio. Un analisi della tecnica di base, della tecnica applicata e della tattica individuale, con le relative esercitazioni propedeutiche.



Il testo intende essere un punto di riferimento per ogni istruttore di calcio, e più in generale un mezzo per migliorarne l’insegnamento a tutti i livelli. Si prefigge di partire dai principi della fisica e della biomeccanica, per spiegare le varie dinamiche che intercorrono nel processo di apprendimento della tecnica di base, della tecnica applicata e della tattica individuale. Quindi un libro trasversale, utile a tutti gli addetti ai lavori.



Antonio Acconcia, coordinatore della Scuola Allenatori di Coverciano, descrive così l'autore: "Fryderyk Ognissanti-Zmijski, mio allievo al Corso di Calcio di Scienze e Tecnica dello Sport, presso l'Università di Firenze, ha scritto questo testo esternando quelle che sono le novità tecniche e tattiche del calcio negli ultimi anni. Un libro che potrà essere un valido supporto didattico per ogni allenatore".



L’ingresso alla manifestazione è libero.



INTERVERRANNO



Renzo Ulivieri Direttore scuola allenatori di Coverciano



Antonio Acconcia Coordinatore Scuola Allenatori di Coverciano



Carlo Pallavicino Fondatore del sito Calciomercato.com



Ognissanti-Zmijski Fryderyk Autore del libro