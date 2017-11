"Voglio dirlo ad alta voce: Simeone, nell'Atletico Madrid, per i giocatori, per i dirigenti e per i tifosi, è intoccabile. Qui non permettiamo di avere dubbi su di lui". Enrique Cerezo, presidente dei colchoneros, blinda il Cholo nonostante una prima parte di stagione complicata in cui anche il tecnico argentino è finito sotto accusa. "Le critiche sono sempre positive ma a volta, nel calcio, diventano desolanti - commenta a Marca -. Non si può giocare bene oggi ed essere il migliore, e quando va male una partita diventare scarso. I conti si fanno a fine stagione, il calcio è strano e possono succedere tante cose".