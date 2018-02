Ciro Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato prima della sfida alla Roma: "Speriamo che la Roma non si ricordi stasera di diventare una grande squadra. Abbiamo già visto altre squadre riscattarsi con noi, ora vorremmo essere noi a riscattarci. Sagna? Forse l'ho trovato dopo qualche sbornia. Abbiamo parlato di calcio a Napoli, non voglio dire si sia innamorato della pizza e dell'ambiente però gli è venuta la voglia di tornare bambino. Il calcio inizia dando calci a un barattolo o un pallone di pezza. Forse ne ha trovato uno, si è innamorato di questa espressione. In questi primi giorni qui è stato un esempio di professionalità. Sono rimasto impressionato. Non ho mai fatto calcio ad alti livelli ma Sagna è prima un grande uomo e poi un grande calciatore"