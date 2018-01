Claudio Lotito non parteciperà alla corsa per la presidenza della Figc: il patron della Lazio non ha presentato la propria candidatura, non avendo raggiunto i numeri necessari per la stessa (termine ultimo per presentare la propria candidatura le 23.59 del 14 gennaio).



Chiamatosi fuori dunque il numero uno biancoceleste, all'elezione del 29 gennaio ci saranno tre candidati per la presidenza della Figc: il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi e il presidente della Serie C Gabriele Gravina.