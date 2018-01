Il presidente del Novara Massimo De Salvo, intervenuto ieri in conferenza stampa, ha commentato così le voci sull'interesse del Sassuolo per il terzino Lorenzo Dickmann: "Lorenzo per noi è molto importante, non vorremmo privarci di lui a meno di un'offerta irrinunciabile sia dal punto di vista economico che per il ragazzo. Ad oggi non c'è motivo di cederlo”.