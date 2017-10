Il presidente della Pro Vercelli, Massimo Secondo, parla al termine della gara persa contro il Foggia: "Lavoriamo da adesso per il Derby, staremo in silenzio stampa per prepararci nel modo migliore. Continueremo a crederci. Abbiamo fatto bene anche oggi, non c’è da fare nessun commento: a parte il sottoscritto oggi non parlerà nessun altro. Complimenti al Foggia che ha fatto una buona partita. Credo che sia il momento di non parlare perché se no le cose peggiorano, siamo tutti convinti, motivati e sicuri di uscirne prima o poi".