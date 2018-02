Lautaro Martinez all'Inter, tutto confermato. Lo ha dichiarato il presidente del Racing Avellaneda, Victor Blanco, a Fox Sports in Sudamerica a proposito del trasferimento dell'attaccante argentino classe '97 in nerazzurro: "Lautaro ci ha manifestato il suo desiderio di andare all'Inter. Noi abbiamo fatto presente il prezzo, abbiamo ricevuto un'offerta dall'Inter e avvisato il Valencia che ha un'opzione di acquisto, Lautaro vuole andare all'Inter e appoggeremo la decisione del giocatore. Diego Milito ha avuto un'influenza importante su Martinez per scegliere i nerazzurri così come per l'Inter che ha voluto puntare forte su Lautaro".



C'è di più, perché Blanco svela che Martinez avrà una clausola rescissoria in nerazzurro: "Rimarrà qui fino a giugno e all'Inter avrà una clausola da 110 milioni di euro. Devo dire che Lautaro è speciale: contro l'Huracan (tripletta) ha dimostrato di essere unico in un giorno così delicato. C'era il ct Sampaoli, i dirigenti dell'Inter ed è stato bravissimo".