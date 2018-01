"Gabigol o Robinho? Nessuno dei due". Il presidente del Santos, José Carlos Peres, parla dell'attaccante di proprietà dell'Inter, quest'anno in prestito al Benfica: "La proprietà cinese vuole recuperare l'investimento fatto in passato, è un affare difficile per noi, non intendiamo fare il passo più lungo della gamba. Il padre del giocatore e i suoi rappresentanti stanno tentando di trovare una soluzione in Brasile, ma per i nostri club e' difficile competere con quelli europei".