Credito Sportivo e Spal insieme per il nuovo 'Paolo Mazza'. Il club spallino annuncia l'accordo di finanziamento con l'Ics per la riqualificazione dello stadio di Ferrara. L'impianto, che prevede un programma di investimenti di 4,6 milioni: 2,6 a carico della Spal di cui 1,8 finanziati dall'Ics. Nello specifico, le opere di competenza del club, iniziate a giugno e ultimate a settembre 2017 si sono concentrate principalmente ad accrescere la capienza dell'impianto sportivo (a oggi 13.020 spettatori), anche se l'obiettivo del club estense è quello di implementare ulteriormente lo stadio comunale fino a 16.000 posti secondo gli standard di Serie A.



Il presidente della Spal, Walter Mattioli ha spiegato: "L'impegno più grande è quello di salvare la categoria, ci adopereremo per salvare in tutti i modi la Serie A. È l'anno più difficile, ci sarà da lottare ma secondo me alla fine ce la faremo. Oggi giochiamo ancora in deroga per la Serie A, spero di non aver finito perché se rimango in Serie A lo porto a 16.000, con la volontà di migliorare l'ospitality e le aree commerciali, oltre alla volontà di fare un museo, perché la gente lo esige".



"Non mi voglio lamentare, ma certo incontrare certe squadre con più esperienza di noi non ci hanno aiutato, e neanche alcune decisioni arbitrali come il Var, e mi riferisco anche alla partita con la Roma. Ora continuiamo a giocare speranzosi che qualche volta guardino anche qualcosa a nostro favore. Mi aspettavo qualcosa in più, 3-4 punti in più questa squadra li potrebbe avere se alcune partite le gestivamo in modo diverso".



"Borriello rimarrà con noi, crediamo che lui prima o poi comincerà a fare dei gol. Sul mercato di gennaio senz'altro ci andremo per migliorare alcune situazioni di squadra, come faranno tutte le altre società. Sappiamo che è difficile, andare a rimediare a gennaio non è facile. L'intenzione è di andare sul mercato e prendere le pedine che abbiamo individuato. L'impegno più grande è quello di salvare la categoria, ci adopereremo per salvare in tutti i modi la Serie A. È l'anno più difficile, ci sarà da lottare, ma secondo me alla fine ce la faremo".