Alejandro Rodriguez, presidente del club messicano del Tigres, ha parlato dell'obiettivo Ever Banega, centrocampista dell'Inter, ai microfoni di Reforma.com: "Non posso dire né sì né no, non vogliamo commentare le voci che vengono dall'Italia. Per noi un pessimo investimento sarebbe un giocatore che viene qui e non rende, mentre un buon affare è portare qui qualcuno che faccia come André-Pierre Gignac. Quello è un affare, indipendentemente dalla cifra pagata. Comunque, posso dire che per il momento non c'è niente con nessuno. Cerchiamo comunque gente che possa rinforzare la squadra, senza fretta. Banega tra i candidati? Se lo dicessi lo metterei sotto i riflettori, per questo non diciamo mai con chi stiamo parlando. Poi rispetto quello che tirate fuori voi".