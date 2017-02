Giovanni Simeone è l'uomo del momento in casa Genoa. Il club rossoblu lo ha riscattato ufficialmente e ora se lo gode almeno fino al termine della stagione quando si scatenerà una vera e propria asta per lui. Il presidente del club, Enrico Preziosi, ha parlato all'esterno del centro sportivo “Gianluca Signorini” proprio del futuro del Cholito: "Simeone l’abbiamo guardato molto bene e sapevo benissimo che era un giocatore importante ma che comunque doveva crescere. Lui ha anticipato secondo me quello che poteva essere un tipo di risultato che poteva arrivare col tempo sul campo. Lo ha fatto perchè è nel suo DNA lavorare tantissimo, aveva voglia di apprendere, ha determinazione e quindi i risultati son stati automatici”.



MILAN? NO UN'ALTRA - "Su Simeone son circolate tantissime voci. Innanzitutto han toccato la società meno adatta per una candidatura. Per il semplice fatto che Galliani, che è mio amico, al bar, così, mi avrebbe detto: ‘Dammi Simeone’ quando sa che non ha la possibilità di comprare nessun giocatore se non in prestito. Per cui non ha neanche potere finchè non entreranno i cinesi che sarà a fine febbraio. Hanno indicato proprio la società sbagliata, come sempre”.