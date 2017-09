Il patron del Genoa, Enrico Preziosi ha parlato a margine dell'assemblea della Lega Calcio dell'attuale momento del Genoa soffermandosi soprattutto sul futuro del wonder boy Pietro Pellegri, l'attaccante classe 2001 che si è ritagliato un ruolo da titolare in prima squadra agli ordini di Juric ed è al centro del calciomercato.



IL MILAN CI HA PROVATO - "Non lo scopriamo certo oggi, è veramente molto forte. Il Milan si è interessato l'ultimo giorno di mercato, ma non lo ha mollato, lo è ancora".



ALTRI 6 CLUB - "Su di lui non ci sono solo i rossoneri, ma anche altre tre squadre di serie A e tre inglesi".