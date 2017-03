Anche il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha detto la sua sulla recente decisione del collega del Palermo, Maurizio Zamparini, di cedere la società rosanero dopo tanti anni.



Quelle raccolte dal Giornale di Sicilia sono dichiarazioni che in qualche modo rispecchiano la visione che il patron rossoblu ha anche di se stesso e della sua avventura alla guida del Grifone: "Mi dispiace che vada via - ha dichiarato Preziosi - è un uomo che ha dato molto al calcio italiano investendo tanto nel club rosanero: se ha ceduto avrà le sue buone ragioni. Zamparini non ha guadagnato in questo mondo".