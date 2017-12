Ai microfoni di Radio Radio l'ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, parla dei problemi dell'Inter e spiega come l'arrivo di un trequartista potrebbe essere la soluzione alle difficoltà incontrate in questa parte di stagione.



"Se l'Inter riuscirà a prendere un trequartista all'altezza le cose cambieranno, serve un giocatore forte in quella zona di campo. Non credo che i nerazzurri abbiano avuto un calo mentale, il problema è tecnico e si è pensato troppo al fatto di avere soltanto una competizione. Serve qualcosa in più".