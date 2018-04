La Juventus continua a monitorare Riccardo Orsolini. L'attaccante ex Ascoli è in prestito al Bologna dopo una prima parte di stagione non entusiasmante passata all'Atalanta. I bianconeri detengono il cartellino del calciatore che resterà in prestito a Bologna fino a giugno 2019. Domenica, tra l'altro, Orsolini ha giocato per la prima volta 90 minuti in Serie A. Il talento marchigiano (in prestito fino a giugno 2019)(scatti da quasi 32 km/h, quasi 11 km coperti in tutto). Contro il Milan non c'è la certezza di rivederlo tra gli undici, ma gli occhi bianconeri restano particolarmente attenti suo suo conto.