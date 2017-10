L'Inter si appresta a vivere un insolito lunedì di campionato. La squadra allenata da Luciano Spalletti può fare la storia a Verona (in caso di vittoria i nerazzurri salirebbero a 29 punti, quota mai toccata dopo 11 giornate ndr.) ma l'attenzione dell'allenatore toscana è sempre più spostata anche verso il prossimo mercato invernale. In particolare, nonostante le richieste velate di un colpo a centrocampo e in difesa, Spalletti sta mostrando una particolare sofferenza verso la possibilità di vedere il proprio organico rivoluzionato.



PRIMA SKRINIAR POI I BIG - Già nel corso della conferenza che ha preceduto Inter-Sampdoria parlando di Milan Skriniar Spalletti aveva espresso il suo timore: "Vedrete quante squadre saranno interessate a lui e questo mi fa paura. Ho paura che i direttori vadano in giro, perché noi non compriamo nessuno, ma ho paura che tornino con offerte per lui". Un timore ribadito anche ieri nel corso della conferenza che ha anticipato Verona-Inter: "Ogni scelta ha un prezzo elevato. Non è detto che acquistando venga fuori un discorso migliore. Oggi è più timore di chi possa uscire. Per me questa rosa può arrivare in fondo".



COSA C'E' DIETRO? - Timori fondati? Probabilmente sì, anche se non sono proiettati immediatamente sul mercato di gennaio. Il bilancio dell'Inter appena chiuso ha testimoniato un aumento dei ricavi importanti in cui, tuttavia, c'è una grande incidenza dovuta agli investimenti di Suning. I dubbi che continuano a permanere sull'apertura agli investimenti esteri da parte del governo cinese, uniti ai vincoli che anche per quest'anno vedranno l'Inter sotto il controllo del Fair Play Uefa, costringeranno il club nerazzurro a investimenti quantomeno oculati. E se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per uno dei big della rosa? L'Inter potrebbe anche prenderla in considerazione ed è per questo che Spalletti sta lanciando un piccolo allarme.