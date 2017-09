Disfatta totale per il Milan nel derby Primavera: l'Inter travolge la squadra di Gennaro Gattuso allo Stadio Chinetti di Solbiate Arno con il risultato di 0-3, male ancora i rossoneri dopo i cinque gol presi dal Sassuolo. Protagonista assoluto dell'incontro Jens Odgaard, l'attaccante classe '99 realizza una tripletta che non lascia scampo agli avversari, nonostante la presenza in campo di un veterano come Paletta (scartato da Montella): prima in pallonetto, poi con un violento diagonale di sinistro e infine di petto sotto misura, il danese nerazzurro segna in tutti i modi. Seconda vittoria consecutiva per l'Inter, un altro tonfo invece per il Milan ancora fermo a 0 punti.