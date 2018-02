Alberto De Rossi, allenatore della Primavera della Roma, ha parlato a RomaTv, presentando la sfida di domani contro i bianconeri: “Ci viene incontro una gara importante. La Juventus sta lottando per un posto ai playoff. Ben vengano le partite di livello dopo la delusione della Coppa Italia, perché speravamo di riproporci in finale. Gara simile all'andata? Spero nel risultato (2-1 in favore della Roma, ndr). Loro hanno cambiato molto. Giocano con un sistema di gioco diverso. Sarà una gara differente. Sono tranquillo perché la squadra ha grande voglia di rivalsa e stanno tutti bene fisicamente. Ultimamente affrontiamo squadre che evidenziano i nostri difetti, la palla lunga ci fa male e accorciamo poco, non riusciamo ad assorbire i ribaltamenti di fronte. Domani sarà diverso perché la Juventus gioca un calcio palleggiato come il nostro”.