Il Milan di mister Lupi strappa il pass per le semifinali di Coppa Italia Primavera. I rossoneri hanno avuto la meglio sul Chievo Verona in una sfida non adatta ai deboli di cuore: vantaggio milanista con Sinani, pareggio clivense, sorpasso rossonero con Tsadjout al 94esimo, risposta gialloblù un minuto più tardi. Infine, ai supplementari, decisivo il gol del capitano del Milan El Hilali. In semifinale sarà sfida con l'Atalanta, con gli orobici che hanno eliminato l'Inter.