Il tecnico della Juventus Primavera Alessandro Dal Canto commenta ai microfoni di Sportitalia l’inaspettata sconfitta interna per 3 a 2 contro il Napoli. "Un passo indietro? No, abbiamo fatto un passo avanti – dichiara il tecnico bianconero -. Abbiamo fatto tutto noi, non ci hanno dato nessun problema se non due ripartenze su calci d'angolo nostri e su uno loro nel primo tempo. Possiamo rimproverarci di non aver calciato abbastanza, ma sembra più una giornataccia che altro. Negli ultimi minuti è tutto più disordinata, in generale abbiamo cadenzato noi la partita, se fossimo andati in vantaggio con Jakupovic sarebbe andata un po' diversamente. Jakupovic in ombra? Non è stata la sua miglior partita, ci può stare, è appena arrivato. E' un campionato che va avanti su equilibri delicati".